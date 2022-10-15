Хорватские волейболистки заняли место России на ЧМ и провалились. А Сербия продлила проклятие Бразилии и защитила титул

Завершился чемпионат мира по волейболу.

Волейбол

Чемпионат мира. Женщины

Финал

Бразилия — Сербия — 0:3 (24:26, 22:25, 17:25)

В Нидерландском городе Апелдорн определился победитель женского чемпионата мира по волейболу — в финале сборная Сербии обыграла команду Бразилии. Турнир, который помимо Нидерландов принимала Польша, в этом году длился больше трех недель. Что запомнится после него?

Хорватия не смогла качественно заменить Россию

Женскую сборную России не пустили на волейбольный чемпионат мира по известным причинам. Как и в случае с мужской командой, место на турнире досталось той, что занимает наивысшее место в рейтинге среди не сумевших квалифицироваться на соревования. На мировом первенстве среди мужчин россиян заменила Украина, а на женском — Хорватия.

Но украинцы, получившие незапланированную путевку, добрались до четвертьфинала, то хорватки приехали на чемпионат мира больше посмотреть. В группе B им достались команды, с которым можно было цепляться за очки. Однако Хорватия не смогла набрать ни одного: она всухую уступила сборным Турции, Таиланда и Доминиканской республике и сумела лишь выиграть по сету в матчах с Польшой и Южной Кореей.

Япония чуть не стала кошмаром для Бразилии

Никто особо не любит играть против сборной Бразилии. На этом турнире оказалось, что самим южноамериканкам не очень-то приятно играть против команды Японии. Сначала команды встретились в первом раунде, где японки сенсационно победили со счетом 3:1. Но во второй групповой этап азиатки вышли только с третьего места.

Так получилось, что по 12 очков в группе D в рамках первого раунда набрали сразу три сборные, а по показателю выигранных и проигранных партий лучше была Бразилия. Второе место досталось Китаю, третье — как раз японкам.

Но отважные азиатки могли повторить подвиг уже в плей-офф — их пути с бразильянками пересеклись в четвертьфинале. Японки оглушили южноамериканок мощным началом: вели 2:0 по сетам, но все же второй раз грозного соперника переиграть не смогли. Сборная Бразилия была сильнее на тай-брейке (15:13) и прошла дальше.

Сборная США не добралась до медалей

Чуть больше года назад женскую сборную США практически невозможно было остановить на Олимпиаде в Токио. Единственные, кто сумел справиться со звездно-полосатой командой, стали россиянки. В плей-офф же американки не отдали ни сета — ни действующим чемпионкам мира Сербии в полуфинале, ни двукратным олимпийским чемпионкам Бразилии в финале.

Однако на чемпионате мира в Нидерландах и Польше былой мощи видно не было. Первый групповой этап принес сухое поражение от Сербии, второй — добавил сухое поражение от Польши. И если четвертьфинал против Турции американки прошли достаточно спокойно, то больше поводов для радости у них на турнире не было.

В финал США не пустила сборная Сербии, а в матче за третье место заметно сильнее оказалась Италия.

Бразилия — Сербия — 0:3. Фото AFP

Проклятие Бразилии на женских ЧМ продолжилось

У двукратных победительниц Олимпиад никак не клеится на чемпионатах мира. Четыре раза южноамериканки добирались до финалов — и ровно столько же раз в них проигрывали. Дважды Бразилию в титульном матче обыгрывала Россия, один раз Куба и теперь успеха добилась сборная Сербии (26:24, 25:22, 25:17).

Четыре финала в рамках чемпионата мира не проигрывал никто. По три серебра у Японии и Китая, но у этих команд есть в копилке и золотые медали турнира. К тому же, бразильянки проиграли свой второй важнейший финал за год. Напомним, что в матче за золото Олимпиады в Токио они уступили команде США.

Сербия же спустя четыре года вновь празднует победу. Титул команда защитила очень уверенно, не проиграв ни одного матча. Серьезные проблемы по сути возникли только в четвертьфинальном в матче против хозяек турнира — сборной Польши. Там победителя выявляли на тай-брейке — 16:14 в пользу сербок.