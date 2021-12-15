Мастер-классы и Тигроша заряжают волейболом

В российских городах продолжается серия мастер-классов «Играем в волейбол — встречаем чемпионат мира». На очереди — Москва, Красноярск и Нижний Новгород.

Детские звонкие голоса разносятся эхом по волейбольному залу московской школы № 2129 имени Героя Советского Союза Романова. Ребятам выдали футболки с молниеносным принтом и слоганом чемпионата мира «Волейбол электризует». Да еще и сказали, что придут игроки ВК «Динамо» Антон Аношко и Иван Скачков, чтобы провести мастер-класс.

Не каждый день урок физкультуры проходит с профессиональными атлетами. В школе № 2129 есть как волейбольные классы, так и неволейбольные. Для одних это встреча с кумирами и возможность проявить себя, показать свои навыки, для вторых — вдохновение к занятию этим видом спорта. Но, к слову, и не играющие в волейбольной секции ребята очень старались втянуться в тренировочный процесс.

Тигроша, официальный талисман грядущего чемпионата, тоже пришел поддержать волейбольное настроение. Ребята встретили его аплодисментами и с радостью танцевали с ним, фотографировались. Тигроша ассистировал арбитру и поддерживал юных волейболистов — ребята играли техничку со своими наставниками на площадке.

«Это интересный опыт, нам очень понравилось. Мы почувствовали себя на месте тренера. Приятно работать с детьми и наблюдать за ними, особенно когда у них что-то начинает получаться. Надеюсь, такие мероприятия будут проводиться чаще», — сказал Иван Скачков.

Антон Аношко добавил: «Я думаю, это большой опыт для детей, которые получают эти знания. В свое время к нам в спортшколу приходили Юрий Бережко, Алексей Остапенко и рассказывали, как правильно что делать. В этот момент ты впитываешь информацию и получаешь толчок для достижений в спорте и в жизни. Приятно было здесь побывать и посмотреть с другой стороны на этот процесс».

ОДИН ИЗ ЛЮБИМЫХ ВИДОВ СПОРТА

В Красноярске мастер-класс в поддержку чемпионата мира — 2022 прошел в средней школе № 152 имени Березина. Гостями встречи стали игроки волейбольного клуба «Енисей» Александр Крицкий, Александр Янутов, Антон Максимов, Тодор Скримов, Виталий Фетцов и Данила Гаврилов. Спортсмены провели разминку с учащимися школы и отработали элементы игры. После тренировки состоялся турнир, в котором за победу боролись смешанные команды школьников во главе с волейболистами «Енисея».

Сюрпризом для участников мастер-класса стало появление Тигроши — официального талисмана FIVB чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 в России. После окончания мастер-класса все участники получили подарки с символикой предстоящего чемпионата мира.

«По статистике волейбол — один из самых массовых и любимых видов спорта в нашем крае, — отметил исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Роман Сотников. — Отделение по волейболу есть в каждом муниципальном образовании. В спортшколах этим видом спорта занимаются более шести тысяч человек. А есть еще и любители, которые приходят по вечерам и выходным в спортзалы. Уверен, что проведение игр чемпионата мира на Красноярской земле еще больше популяризирует волейбол».

Верхушка айсберга

Нижний Новгород не принимает у себя матчи чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB 2022, однако это один из самых заряженных волейболом городов в России — с сильной любительской лигой, двумя профессиональными клубами Суперлиги Париматч — мужской командой АСК и женской «Спартой». В гости к учащимся школы № 91 пришли игроки АСК Виктор Никоненко, Антон Андреев, Сергей Рохин и директор клуба Дмитрий Фомин — в недавнем прошлом легенда российского волейбола.

Для самих учеников такие мастер-классы — настоящий праздник. Это и получение новых знаний, и общение в неформальной обстановке с профессиональными спортсменами, которых в обычные дни школьники могут видеть только с трибун. Были среди участников мастер-класса и те, кто впервые познакомился с волейболом. По завершении мастер-класса все получили подарки с символикой предстоящего чемпионата мира.

— Чемпионат мира — верхушка айсберга, на который равняются все, кто пропагандирует здоровый образ жизни, в частности волейбол. Очень здорово, что этот турнир пройдет в нашей стране. Мы все надеемся на прирост интереса к нашей любимой игре, — отметил Дмитрий Фомин, директор волейбольного клуба АСК (Нижний Новгород).

Серия волейбольных мастер-классов в России началась в сентябре, за год до начала чемпионата мира по волейболу FIVB 2022. За это время фестиваль побывал в десятках городов: Липецке, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Новом Уренгое, Туле, Обнинске, Калуге, Сочи, Краснодаре, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Кемерове, Нижневартовске, Магнитогорске, Орле, Воронеже и других городах.