70 лет спустя в Петровском парке: какие сюрпризы готовит ЧМ-2022 по волейболу

Матч открытия примет Санкт-Петербург, «Финал шести» — Москва.

В Москве состоялась пресс-конференция оргкомитета чемпионата мира-2022 по волейболу, на которой помимо президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко и главы оргкомитета Романа Станиславова, присутствовал и министр спорта РФ Олег Матыцин. Спикеры сообщили, что пандемия никак не помешала подготовке к ЧМ-2022, назвали города, в которых состоится матч открытия и «Финал шести», а также огласили задачи сборной России. Напомним, что турнир в нашей стране будет самым масштабным в истории вида спорта. В десяти городах России от Калининграда до Кемерова сыграют 24 сборные.

На две столицы

Если театр начинается с вешалки, то любое крупное спортивное событие — с официальной символики. Во вторник Международная федерация волейбола (FIVB) представила логотип ЧМ-2022 среди мужчин и женщин. Мужской турнир пройдет в России с 26 августа по 11 сентября, женский — в эти же сроки в Польше и Голландии. Логотипы, по задумке их создателей, обозначают прыжок волейболиста, который поднимается вверх, чтобы достичь главной цели — выиграть чемпионат мира. Логотипы отличаются окраской: белый, синий и красный цвет — для мужских соревнований в России, а для женских в Голландии и Польше — оранжевый, белый и красный.

Россия впервые примет у себя чемпионат мира. До этого турнир дважды проходил в СССР — в 1952 и 1962 годах. ЧМ-2022 примут рекордные 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Это шесть часовых поясов.

Широкая география требует продуманной логистики. Матч открытия с участием сборной России состоится 26 августа в Санкт-Петербурге. Матчи первого группового этапа ЧМ-2022 пройдут 27-29 августа в шести городах: Москве, Красноярске, Новосибирске, Кемерове, Уфе и Екатеринбурге. На втором этапе (2-4 сентября) 16 команд переедут в Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль и Казань. По итогам второго этапа определятся участники «Финала шести», который пройдет в Москве 7-11 сентября на «ВТБ Арене». Шесть команд будут разделены на две группы, по две лучшие выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов разыграют трофей в финале чемпионата мира, а проигравшие сразятся в матче за третье место.

— У нас было несколько вариантов проведения «Финала шести», но вопрос решился после приезда в Москву президента FIVB Ари Граса Фильо, — отметил глава оргкомитета Роман Станиславов. — Его очень впечатлил реконструированный стадион «Динамо», а когда он увидел фото финала ЧМ-1952, который также проходил на этом стадионе, то он сказал, что было бы очень красиво повторить историю — спустя 70 лет вновь провести решающий матч в Петровском парке. Тогда на трибунах было порядка 30 тысяч болельщиков.

Организаторы рассчитывают, что и на ЧМ-2022 также будет зрительский ажиотаж.

— Мы ожидаем порядка пяти тысяч болельщиков на матчах ЧМ-2022, — продолжил Роман Станиславов. — Уже сейчас мы ощущаем большой интерес к турниру не только в России, но в других странах. Будем ли мы вводить паспорт болельщика, как на футбольном ЧМ-2018? Пока не могу ответить на этот вопрос, но такой острой необходимости мы не видим. При этом будет упрощенное получение виз для иностранных болельщиков, концепция сейчас разрабатывается.

Перед сборной поставили высокие задачи

Организация ЧМ проходит в условиях пандемии коронавируса. Тем не менее трудностей организаторы не испытывают. В девяти городах из десяти уже открыты игровые залы, стройка продолжается только в Кемерове. Министр спорта Олег Матыцин не сомневается, что вся инфраструктура будет готова в срок.

— Волейбол в России очень популярен, он является вторым в стране по количеству людей, занимающихся конкретным видом спорта, — подчеркнул Олег Матыцин. — Важно, что чемпионат мира привлечет еще больше людей в этот вид спорта. Формат чемпионата мира в России уникален, территория турнира охватит пять тысяч километров. Особое внимание турниру уделяет правительство РФ, которое дало все необходимые гарантии. Подготовка к чемпионату мира осуществляется в плановом режиме. Пандемия не сказалась негативно на реализации планов по подготовке. Уверен, что успеем сделать все в срок.

Удачного выступления ожидают и от сборной России, которая пока не может выиграть чемпионат мира. Лучшее достижение нашей команды — серебро на ЧМ-2002.

— Наша задача на ЧМ-2022 — завоевать медали, — заявил президент ВФВ Станислав Шевченко. — Я сам спортсмен и понимаю, что лучше не говорить однозначно, что нас устроит только золото. Так задача не стоит. По структуре чемпионата, по тому, что будет в «Финале шести», я уверен, что наша сборная приложит максимальные усилия на турнире и покажет достойный результат.

После жеребьевки, которая состоится в сентябре-октябре 2021 года, главный трофей ЧМ-2022 отправится в турне по 10 городам России. Помимо кубка болельщики увидят матчи сборной мира, составленной из иностранных и российских звезд, против лучших ветеранов каждого региона. Есть осязаемые шансы, что трофей и после турне останется в России.