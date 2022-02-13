Кто есть кто на чемпионате мира по волейболу. Словения

В очередном материале, посвященном фаворитам грядущего чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России, «СЭ» рассказывает удивительные истории словенцев. И вновь о том, как повезло Уфе, где они сыграют начало турнира, — билеты в продаже.

Сборная Словении появилась на карте волейбольной Европы в 1992 году, но до 2001-го не могла отобраться даже на чемпионат Европы. Это единственная команда из первой десятки рейтинга FIVB, которая ни разу не участвовала в Олимпиадах.

К 2012 году словенский коллектив представлял из себя набор игроков приличного уровня — близкое соседство с Италией давало возможность развиваться за пределами своей страны. Главная звезда словенцев тех лет Митя Гаспарини рассказывал, что перед отборочными матчами на любые турниры у сборной не было даже самых необходимых вещей. Видимо, чтобы искоренить подобное отношение к виду спорта, почти у каждого волейболиста национальной команды сейчас есть свои кемпы, и летом звезды находят время лично позаниматься с детишками, чтобы приучать их к любимой игре с ранних лет.

Прорыв случился вскоре после того, как во главе Союза словенского волейбола встал Метод Ропрет — человек со связями, сумевший привлечь внимание к отсутствию финансирования. В 2015 году именно он пригласил итальянца Андреа Джани на пост главного тренера сборной. «Чудотворец» и «небесный спаситель» — примерно так его называют в волейбольном сообществе Словении и по сей день. В первый же сезон с молодым итальянцем на тренерском мостике команда выиграла Евролигу, 3-й дивизион Мировой лиги и дошла до финала чемпионата Европы.

Это посчитали случайностью. На Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро года словенцы не квалифицировались, но через год выиграли соревнования во втором дивизионе Мировой лиги. То есть победили в конкурсе на место в новом турнире — Лиге наций 2018 года, но остались ни с чем: организаторы сочли сборную Словении коммерчески непривлекательной для нового проекта. И взяли туда команду Китая.

Словенцы страшно обиделись. И на Евро-2019 повторили результат континентального первенства 2015 года, вновь дойдя до финала. На этот раз они по очереди оставили не у дел действующих чемпионов Европы и мира — россиян и поляков. В финале, правда, уступили Сербии.

Поняв, что успех команды — далеко не случайность, а результат планомерной и тяжелой работы, словенцев включили в состав участников Лиги наций 2020 года, но ее отменили из-за начавшейся пандемии. Старая система подсчета мирового рейтинга сборных не оставляла Словении шансов на выход на Олимпийские игры, хотя за попадание в Токио они бились как львы.

Дебют в Лиге наций в «пузыре» итальянского Римини 2021 года доказал: эти ребята в числе лучших в мире по праву. Справедливость восторжествовала — словенцы вышли в «Финал четырех». Правда, недостаток опыта выступлений на решающих стадиях продолжает быть главным минусом — ни один из тренеров, пришедших после Джани, не смог пока эту проблему устранить.

Накануне чемпионата мира сборная Словении покрыла себя еще одним слоем европейского серебра, в третий раз став вице-чемпионом чемпионата континента. В финале команда Альберто Джулиани вновь проиграла, на этот раз — экспериментальному составу сборной Италии.

На чемпионат мира, второй в их истории, словенцы едут в ранге коллектива, претендующего на звание если не фаворита, то темной лошадки, от которой все ждут подвоха. И, пожалуй, это один из последних шансов для многолетних лидеров сборной добиться результата — Тине Урнауту, Деяну Винчичу, Грегору Ропрету уже прилично за 30. Но в самом соку яркие парни Ян Козамерник и Клемен Чебуль, а в 20-летнем Роке Можиче видят будущее местного волейбола.

Сборная Словении на чемпионате мира 2022 способна навести шороху и смешать карты фаворитам, с которыми она играть умеет. А вот грамотно раскладываться по дистанции — пока нет. Возможно, что Лига наций и последний чемпионат Европы дали тот самый необходимый опыт? В любом случае наблюдать за командой из маленькой страны, за короткий срок прошедшей путь от аутсайдера до топ-сборной, нужно обязательно. И желательно с трибун — тем более у нас есть такая возможность.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд 2022

Первый групповой раунд. Уфа

27 августа. 14.00 (мск). Словения — Германия

28 августа. 14.00 (мск). Словения — Камерун

29 августа. 16.00 (мск). Франция — Словения