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«Все вокруг говорили, что спорт вне политики». Михайлов — о переносе чемпионата мира из России

Михайлов заявил, что не стоит расстраиваться из-за переноса чемпионата мира
Роман Шишов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион 2012 года, российский волейболист Максим Михайлов высказал мнение, что не стоит расстраиваться и таить обиду из-за переноса чемпионата мира из России. По его словам, нужно продолжать дальше работать и развиваться.

Такое мнение он высказал перед награждением в Казанском Кремле медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Очень обидно [что чемпионат мира по волейболу перенесен из России], потому что все вокруг говорили, что спорт вне политики, а оказалось, что это просто слова, — цитирует ТАСС Михайлова. — К сожалению, мы ничего не можем сделать с этим, я думаю, что обижаться на кого-то тоже нет смысла, нужно продолжать работать и верить, что в ближайшее время все нормализуется», — сказал Михайлов.

«Безусловно, и санкции, и отношение, такие левые взгляды со стороны спортсменов других стран [ощутимы], опять же, это, наверное, остается на совести всех людей. Мы же просто спортсмены, поэтому не стоит уделять этому большое внимание».

Источник: https://tass.ru/sport/14253449
Максим Михайлов
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