Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России

В Москве состоялась жеребьевка чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдет в России.

Команды разбиты на шесть групп по четыре сборные, из которых после кругового турнира дальше пройдут по три сильнейших.

Соперниками сборной России стали сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.

Результаты жеребьевки

Группа А: Россия, Пуэрто-Рико, Тунис, Сербия (матчи примет Москва. Матч открытия между сборными России и Туниса пройдет в Санкт-Петербурге)

Группа В: Бразилия, Катар, Куба, Япония (Кемерово)

Группа С: Польша, Болгария, Мексика, США (Новосибирск)

Группа D: Франция, Камерун, Германия, Словения (Уфа)

Группа E: Италия, Китай, Турция, Канада (Екатеринбург)

Группа F: Аргентина, Египет, Нидерланды, Иран (Красноярск)

Чемпионат мира 2022 по волейболу пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.