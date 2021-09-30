Состоялась жеребьевка чемпионата мира 2022 по волейболу в России
В Москве состоялась жеребьевка чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдет в России.
Команды разбиты на шесть групп по четыре сборные, из которых после кругового турнира дальше пройдут по три сильнейших.
Соперниками сборной России стали сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.
Результаты жеребьевки
Группа А: Россия, Пуэрто-Рико, Тунис, Сербия (матчи примет Москва. Матч открытия между сборными России и Туниса пройдет в Санкт-Петербурге)
Группа В: Бразилия, Катар, Куба, Япония (Кемерово)
Группа С: Польша, Болгария, Мексика, США (Новосибирск)
Группа D: Франция, Камерун, Германия, Словения (Уфа)
Группа E: Италия, Китай, Турция, Канада (Екатеринбург)
Группа F: Аргентина, Египет, Нидерланды, Иран (Красноярск)
Чемпионат мира 2022 по волейболу пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.
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