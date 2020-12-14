Представлен логотип ЧМ-2022 по волейболу в России

Международная федерация волейбола представила официальные логотипы чемпионатов мира по волейболу 2022 года среди мужчин и женщин. Мужской турнир пройдет в России с 26 августа по 11 сентября, женский — в эти же сроки в Польше и Голландии.

По задумке создателей логотипов они обозначают прыжок волейболиста, который поднимается вверх, чтобы достичь главной цели: выиграть чемпионат мира. Логотипы отличаются окраской: белый, синий и красный цвет для мужских соревнований в России, а для женских в Голландии и Польше — оранжевый, белый и красный.

Также представлены логотипы городов-организаторов турнира в России, каждый демонстрирует знаковые достопримечательности.