Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат мира

Представлен логотип ЧМ-2022 по волейболу в России

22:35
Логотип ЧМ-2022 по волейболу в России.
Логотип ЧМ-2022 по волейболу в России.

Международная федерация волейбола представила официальные логотипы чемпионатов мира по волейболу 2022 года среди мужчин и женщин. Мужской турнир пройдет в России с 26 августа по 11 сентября, женский — в эти же сроки в Польше и Голландии.

По задумке создателей логотипов они обозначают прыжок волейболиста, который поднимается вверх, чтобы достичь главной цели: выиграть чемпионат мира. Логотипы отличаются окраской: белый, синий и красный цвет для мужских соревнований в России, а для женских в Голландии и Польше — оранжевый, белый и красный.

Также представлены логотипы городов-организаторов турнира в России, каждый демонстрирует знаковые достопримечательности.

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир