Красноярск полностью соответствует требованиям по безопасности для проведения ЧМ по волейболу

Генеральный директор оргкомитета ЧМ по волейболу Роман Станиславов заявил, что Красноярск полностью соответствует требованиям по безопасности для проведения турнира.

В Красноярске пройдут матчи группы F, где сыграют сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов и Египта.

«Очень большая готовность, касаемо требований по безопасности, это в связи с тем, что вы проводили Универсиаду. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина полностью соответствует [требованиям]», — цитирует Станиславова ТАСС.

ЧМ по волейболу среди мужчин пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.