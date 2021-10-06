Волейбол
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат мира

Красноярск полностью соответствует требованиям по безопасности для проведения ЧМ по волейболу

Организаторы чемпионата мира по волейболу оценили готовность Красноярска к турниру
13:17
Теги:

Генеральный директор оргкомитета ЧМ по волейболу Роман Станиславов заявил, что Красноярск полностью соответствует требованиям по безопасности для проведения турнира.

В Красноярске пройдут матчи группы F, где сыграют сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов и Египта.

«Очень большая готовность, касаемо требований по безопасности, это в связи с тем, что вы проводили Универсиаду. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина полностью соответствует [требованиям]», — цитирует Станиславова ТАСС.

ЧМ по волейболу среди мужчин пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12589277

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Загитова задала Милохину в 4 раза больше вопросов, чем Медведевой
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
Впервые за два года женщин пустят на футбол в Иране, они смогут поддержать сборную в матче с Кореей
Алина Кабаева прокомментировала недопуск сборной России на соревнования в Израиле
1