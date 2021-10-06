Красноярск полностью соответствует требованиям по безопасности для проведения ЧМ по волейболу
Организаторы чемпионата мира по волейболу оценили готовность Красноярска к турниру
13:17
Генеральный директор оргкомитета ЧМ по волейболу Роман Станиславов заявил, что Красноярск полностью соответствует требованиям по безопасности для проведения турнира.
В Красноярске пройдут матчи группы F, где сыграют сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов и Египта.
«Очень большая готовность, касаемо требований по безопасности, это в связи с тем, что вы проводили Универсиаду. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина полностью соответствует [требованиям]», — цитирует Станиславова ТАСС.
ЧМ по волейболу среди мужчин пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.
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