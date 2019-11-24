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Допинг

Международная федерация волейбола не будет комментировать ситуацию по проведению мужского чемпионата мира 2022 года в России

16:03
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Международная федерация волейбола не будет комментировать ситуацию по проведению мужского чемпионата мира 2022 года в России до решения исполкома Всемирного антидопингового агентства по статусу соответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает ТАСС.

Чемпионат мира должен пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе. В конце октября Международная федерация волейбола включила в список резервных городов для проведения турнира Белгород.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7188759

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