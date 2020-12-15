Матч открытия ЧМ-2022 по волейболу пройдет в Санкт-Петербурге

Матч открытия мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Об этом на пресс-конференции заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Мужской чемпионат мира по волейболу пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. «Финал шести» примет Москва. (Тимур Ганеев)

ЧМ-2022 по волейболу посетит порядка 500 тысяч болельщиков

Генеральный директор оргкомитета мужского чемпионата мира по волейболу-2022 Роман Станиславов поделился ожиданиями от посещаемости.

Напомним, что турнир пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

— Мы ожидаем порядка 5000 тыс болельщиков на матчах ЧМ-2022, — заявил на пресс-конференции Роман Станиславов. — Уже сейчас мы ощущаем большой интерес к турниру не только в России, но в других странах. Будем ли мы вводить паспорт болельщика, как на футбольном ЧМ-2018? Пока не могу ответить на этот вопрос, но такой острой необходимости мы не видим. При этом будет упрощенное получение виз, концепция сейчас разрабатывается.

Для болельщиков у нас есть ряд задумок, которые не были использованы на на ЧМ-2018 по футболу. После жеребьевки Кубок победителей ЧМ будет путешествовать по всем 10 городам. Эти события будут сопровождаться матчами сборной мира, которая на 50% будет составлена из иностранных звезд и на 50% из бывших игроков сборной России. Эта звездная команда будет играть со сборной ветеранов каждого региона.

Матчи ЧМ-2022 примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

(Тимур Ганеев)