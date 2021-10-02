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Красноярский край потратит более 300 миллионов рублей на подготовку к чемпионату мира

05:37
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Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев сообщил, что подготовка спортивных объектов к чемпионату мира 2022 года будет стоить более 300 миллионов рублей.

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«У нас к чемпионату мира заявлено два объекта — спортивный и тренировочный. Дворец спорта имени Ивана Ярыгина и Дом спорта имени Михаила Дворкина. Во дворце спорта нужно немножко увеличить трибуны, модернизировать информационный куб, раздевалки, тренажеры, это стоит около 70 млн рублей, к февралю все будет готово», — цитирует ТАСС Ростовцева.

Кроме того, площадка дома спорта будет использоваться как тренировочный объект. На ее ремонт потратят 260 миллионов рублей. Работы завершаться к июню 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12561079

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Евгений Козинов все материалы автора

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