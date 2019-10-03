Казанский «Зенит» в пятый раз подряд сыграет на клубном чемпионате мира

Казанский «Зенит» получил приглашение на клубный чемпионат мира, который пройдет с 3 по 8 декабря, сообщает официальный сайт команды. Казанцы сыграют на турнире в пятый раз подряд.

— Мы получили приглашение сыграть на клубном чемпионате мира, у которого теперь новый формат, — сказал директора «Зенита» Олег Брызгалов. — Приглашение стало неожиданным, но с положительной стороны. Мы его приняли. Время проведения турнира — с 3 по 8 декабря, место обсуждается.

Если все последние годы в клубном чемпионате мира играли восемь клубов, то теперь число участников сократилось до четырех. За титул поборются чемпион Южной Америки бразильский «Крузейро», сильнейший клуб Азии иранский «Варамин» и финалисты европейской Лиги чемпионов — итальянская «Чивитанова» и «Зенит».

«Зенит» уже семь раз играл на клубных чемпионатах мира. Дважды казанская команда становилась серебряным призером турнира (2015, 2016) и дважды — бронзовым (2009, 2011). В 2017 году в Польше команда под руководством Владимира Алекно стала победителем турнира. В прошлом сезоне зенитовцы не смогли выйти из группы, проиграв «Факелу» (2:3) и «Чивитанове» (2:3).