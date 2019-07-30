Голодец возглавила координационный совет чемпионата мира-2022

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав координационного совета по подготовке и проведению в России чемпионата мира 2022 года среди мужских команд. На пост председателя совета назначена вице-премьер РФ Ольга Голодец.

ЧМ пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 команд. Турнир примут 10 городов России, 8 из которых уже известны – это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.