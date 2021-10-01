Цены 40 процентов билетов на матчи ЧМ по волейболу в России не превысят 1 тысячи рублей
17:08
На игры ЧМ по волейболу 2022 года в России цены на 40 процентов билетов не превысят 1 тысячи рублей, рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
«Будет четыре ценовых категории. 40 процентов билетов будут стоить не более тысячи рублей. Элитная категория — 3 тыс. рублей. Все болельщики при покупке билетов должны будут зарегистрироваться. Ожидаем заполняемость арен не менее 70 процентов», — цитирует Яременко ТАСС.
Максимальная цена на билеты на данный момент составляет 8 тыс. рублей.
«Но ближе к мероприятию ценовая политика может меняться, у нас есть такое право, эта цифра не окончательная», — добавил он.
Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.
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