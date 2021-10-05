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Арену к ЧМ по волейболу в Кемерове построят к концу марта 2022 года

09:32
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В администрации правительства Кузбасса губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что строительство спортивного комплекса «Кузбасс-Арена», который станет одной из площадок для проведения ЧМ по волейболу, будет завершено к концу марта 2022 года.

«При проведении чемпионата мира по волейболу будут задействованы три крупнейших объекта в Кемерове — это построенная Московская площадь, построенный ледовый дворец «Кузбасс» и строящаяся «Кузбасс-Арена». «Кузбасс-Арена» будет построена и сдана в конце I квартала следующего года», — цитирует Цивилева ТАСС.

ЧМ по волейболу среди мужчин пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В Кемерове пройдут игры группы В. Сыграют сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12577643

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Виктория Кравченко все материалы автора

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