Арену к ЧМ по волейболу в Кемерове построят к концу марта 2022 года

В администрации правительства Кузбасса губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что строительство спортивного комплекса «Кузбасс-Арена», который станет одной из площадок для проведения ЧМ по волейболу, будет завершено к концу марта 2022 года.

«При проведении чемпионата мира по волейболу будут задействованы три крупнейших объекта в Кемерове — это построенная Московская площадь, построенный ледовый дворец «Кузбасс» и строящаяся «Кузбасс-Арена». «Кузбасс-Арена» будет построена и сдана в конце I квартала следующего года», — цитирует Цивилева ТАСС.

ЧМ по волейболу среди мужчин пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В Кемерове пройдут игры группы В. Сыграют сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара.