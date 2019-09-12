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Александр Яременко — о Кубке мира: «Выступить в Японии перед Олимпиадой очень важно»

12:50

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко ждет от женской сборной России максимально возможного результата на Кубке мира.

— Задача для женской сборной России на Кубке мира — выступить как можно лучше. Это очень представительный турнир. Придется встретится со всеми сильными соперниками. Чтобы занять высокое место, нужно обыгрывать нескольких сильных соперников. Сложный турнир с переездами. Главная цель — занять максимально высокое место, чтобы спокойно закончить сезон. Плюс очень важно перед Олимпиадой поиграть в Японии, посмотреть на эти залы, — сказал Яременко. (Мария Никулашкина)

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