В списке арен изменений нет, зал в Кемерове будет готов к летней Лиге наций, Тур трофея стартует весной.

До начала первого в российской истории мужского чемпионата мира по волейболу, который примут 10 городов страны, остается чуть больше восьми месяцев — турнир откроется 26 августа будущего года матчем в Петербурге с участием сборной России.

Последние месяцы выдались для организаторов очень напряженными, но плодотворными. За год до старта во всех городах были запущены часы с обратным отсчетом времени, в сентябре у турнира появился талисман — задорный тигренок по имени Тигроша. Кстати, по восточному календарю наступающий 2022-й станет годом Тигра. Также осенью определились все участники чемпионата и состоялось важнейшее событие — жеребьевка финальной части. После этого появился полный календарь турнира и были запущены в продажу билеты.

Лица чемпионата

Обо всем этом в среду представители оргкомитета и национальной федерации поговорили на заседании координационного совета по подготовке к ЧМ-2022 под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Между прочим, уже на будущей неделе состоятся первые тестовые соревнования — в Петербурге на Ледовой арене проведут «Финалы четырех» мужского и женского Кубков России.

Кстати, как рассказал генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 Роман Станиславов, утвержден список арен, на которых пройдут матчи лучших команд мира. Изменений он не претерпел.

— Почти все арены готовы, единственное, продолжается строительство дворца спорта в Кемерово, — сказал журналистам Станиславов. — Готовность объекта составляет 50 процентов. В качестве тестовых соревнований нами уже запланировано проведение в городе этапа Лиги наций. У нас есть и альтернативный вариант — уже построенная хоккейная арена, она полностью подходит для чемпионата мира. Но мы надеемся, что кемеровчане успеют.

Окончательно судьба кемеровской арены решится в июле — перед этапом Лиги наций в город прибудут инспекторы ФИВБ. Они оценят новую арену и понаблюдают за проходящими на ней играми.

В четверг состоялось еще одно знаковое для будущего чемпионата событие. Теперь у российского ЧМ-2022 есть официальные послы. Выбор был очевидным, ведь вряд ли можно найти более узнаваемых людей, чем Сергей Тетюхин и Екатерина Гамова. Она получила сертификат посла из рук Станиславова.

— Счастлива, что нам доверили проведение такого крупного соревнования, — сказала Екатерина. — Если бы сейчас еще играла, то жалела бы, что предстоящий чемпионат мужской, а не женский. Всё будет на высоте. Спортсмены смогут увидеть все красоты нашей страны, а болельщики — добраться до ближайших городов проведения из разных точек.

Когда у Гамовой спросили, кто будет фаворитом чемпионата, она ответила не раздумывая: «Конечно, наша команда!» А в качестве конкурентов назвала Польшу, США и Бразилию.

12 500 километров по России

Тем временем продолжаются продажи билетов на матчи чемпионата. Как пояснили организаторы, пока нет окончательной ясности с обстановкой по коронавирусу, поэтому места становятся доступны частями — накануне появились еще 10 процентов билетов, которые уже почти раскуплены. По словам Станиславова, кроме российских, наибольшую активность проявляют болельщики из Польши, Казахстана, Японии и Таиланда.

Неотъемлемой частью самых разных турниров давно стал тур главного трофея по стране-организатору. В России он стартует весной. При этом кубок побывает не только в тех городах, которые примут матчи.

— Мы хотим, чтобы к кубку смогли прикоснуться как можно больше людей, — отметил Станиславов. — Изначально мы планировали привязать тур к серии матчей ветеранов с участием звезд мирового волейбола, но от этой идеи пришлось отказаться из-за ситуации с коронавирусом. В итоге решили, что кубок по стране повезет специально оборудованный и брендированный грузовик. Он проедет 12 500 километров. Во время остановок будет разворачиваться сцена, проводиться развлекательная шоу-программа, презентация трофея, с ним можно будет сфотографироваться.

А особняком в списке остановок будет стоять Белгород — здесь в апреле планируется провести «Матч звезд» мужской Суперлиги. В нем российские игроки встретятся со сборной мира.

— Официально мы объявим о матче чуть позже, регламент пока окончательно не утвержден, — сказал журналистам генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — Но мы все понимаем, что в год чемпионата мира самый интересный формат — это россияне против иностранцев — будущих участников турнира. Тем более что в мужском чемпионате у нас очень сильные легионеры. Возьмем это за основу. А о том, кто будет тренерами, как будут выбираться составы, узнаем позже. Думаю, идея очень хорошая и своевременная и в Белгороде нас ждет настоящее волейбольное шоу.