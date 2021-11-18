Фанеры и Париж. Как СССР впервые проиграл на чемпионате мира

Продолжение исторической серии, посвященной ЧМ 2022 в России.

Сейчас в это сложно поверить, но первое поражение советской сборной на чемпионатах мира нанесли румыны. Это теперь у них скромная команда, которая больше 40 лет не может отобраться на Олимпийские игры. Но вплоть до 1970-х они были в топе. И 8 сентября 1956 года сделали то, чего на двух предыдущих ЧМ не удавалось никому, — обыграли волейболистов из СССР.

Чемпионат мира-1956. Париж

1. Чехословакия

2. Румыния

3. СССР

Провал на чемпионате Европы

Самое интересное, что суперсенсацией тот результат не стал. СССР безраздельно доминировал на заре волейбольной эпохи, но вечно это продолжаться не могло. И на Евро-1955 наша команда провалилась. Безусловной неудачей было бы признано даже второе место, но четвертое стало потрясением. Кто-то уверовал в свою непобедимость, у кого-то подходил возраст, не стояли на месте соперники, однако деревянная медаль после стольких лет без проигранных сетов все равно стала абсолютным шоком.

Последовала глобальная перестройка. Отправили в отставку тренера Владимира Щагина. Вместо него назначили Анатолия Эйгорна (интересно, что в 1949-м они вместе зажигали на первом чемпионате мира в Праге). Тот сразу же значительно перетряхнул команду. При этом оставил в составе легендарного Константина Реву. Ему было уже 35, но Эйгорн посчитал, что такой суперавторитет нужен для создания правильной атмосферы, да и на площадке двукратный чемпион мира по-прежнему решал. Пусть и выходил уже в роли джокера. Вместе с тем в сборную привлекли целый ряд парней, которым было всего по 22 года. Было понятно, что строится команда на перспективу, но, чего ожидать от нее здесь и сейчас, никто не знал.

Приключения Люксембурга и Бразилии на ЧМ

Чемпионат мира в Париже получился самым представительным. Если в Москве-1952 участвовали 11 стран и уже это казалось масштабным событием, то во Францию приехали сразу 24 команды. Впервые на ЧМ сыграли Бразилия, США, Китай и Куба. Забавно, что первый и единственный раз участие на турнирах такого уровня принял Люксембург. Благо квалификации тогда не было — достаточно было изъявить желание. Ребята из карликовой страны прикинули, что ехать им до Парижа меньше 400 км, — и решились. Что самое интересное, они стали не последними. В матче за 23-е место бравые люксембургские парни разбили ФРГ — 3:0.

Еще одна важная особенность турнира — арена. Если прежде все играли на земляном покрытии и были вынуждены рубиться даже в дождь и ветер, то с парижского чемпионата мира началась новая эра — зальная. Это сильно поспособствовало росту уровня игры.

Единственный минус того турнира — формат. Организаторы не придумали, как управиться с таким количеством команд, и соорудили странную формулу: всех поделили на группы, большая часть которых состояла всего из двух команд. Победитель очного матча выходил в круговой турнир за 1-10-е места, проигравший — в аналогичный, но за 11-20-е. Четыре группы состояли из трех команд, и худшие из них попадали в турнир за места в третьем десятке.

Жертвой такого регламента стали бразильцы. Они на тай-брейке додавили Индию, но уступили в четырех сетах Китаю и автоматически откатились в турнир за 11-20-е места. Который уверенно выиграли.

Наши остановились в сете от золотого матча

Наша молодая сборная предсказуемо легко прошла первый этап — Турция и Южная Корея стали разминкой перед основным раундом. А вот там пришлось тяжело. Первая же игра с болгарами — тай-брейк. К счастью, выигранный. Потом победы над США, Венгрией и Югославией. И та самая игра с Румынией — поражение 1:3.

Советские волейболисты искали стабильность и играли с большими перепадами. Самый яркий пример — матч с Францией, когда после проигранной партии (13:15) наша команда устроила французам страшную выволочку — 15:0.

При всех приключениях перед последним туром команда Эйгорна все еще претендовала на победу. Спасибо надо было сказать чехословакам — они с 0:2 вытащили матч с Румынией. По существующей тогда системе никакой разницы в очках между выигрышем 3:0 и 3:2 не было — значение имело только количество побед. Вот и получалось, что нам в последнем туре нужно было обыгрывать Чехословакию, тогда у обеих команд было бы по 17 очков и пришлось бы играть золотой матч.

Игра складывалось драматично. Взяли первый сет, проиграли два следующих, вытянули четвертый. Тай-брейк. Увы, со счетом 12:15 СССР его проиграл. И вместо золотого матч получил бронзу — на втором месте остались румыны, которые помимо чехословаков проиграли еще и полякам.

В то время радоваться бронзе никто не мог. Вместе с тем было понятно, что вокруг Георгия Мондзолевского, Нила Фасахова и Геннадия Гайкового выстраивается команда, которая будет крушить в самом ближайшем будущем.

Чемпионат мира 2022 в России стартует 26 августа в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин FIVB 2022 пройдет в десяти городах России. Матч открытия чемпионата между сборными ВФВ и Туниса 26 августа 2022 года начнется в Санкт-Петербурге в 20.00. На первом этапе 24 национальные сборные, разбитые на шесть групп, за три дня, с 27 по 29 августа, проводят в своих группах круговой турнир. Затем команды, занявшие два первых места в группах, и четыре лучшие сборные на третьих местах переезжают в Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Калининград, где со 2 по 4 сентября играют второй групповой раунд. При этом сборная ВФВ, при условии квалификации, будет играть в Санкт-Петербурге, а действующие чемпионы мира (сборная Польши) — в Калининграде.

На втором групповом этапе выступают 16 команд, разбитых на четыре группы. В «Финал шести» выходят победители этих групп плюс две лучшие вторые сборные. В финальной шестерке команды разбиты на две группы по три коллектива в каждой. По две лучшие сборные из этих финальных пулек получают возможность выступить в полуфинале. Ну и далее — бронзовый и золотой матчи. «Финал шести» намечен с 7 по 11 сентября в Москве.