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Фанеры и Париж. Как СССР впервые проиграл на чемпионате мира

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 09:30
Чемпионат мира-1956.
Чемпионат мира-1956.
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Продолжение исторической серии, посвященной ЧМ 2022 в России.

Сейчас в это сложно поверить, но первое поражение советской сборной на чемпионатах мира нанесли румыны. Это теперь у них скромная команда, которая больше 40 лет не может отобраться на Олимпийские игры. Но вплоть до 1970-х они были в топе. И 8 сентября 1956 года сделали то, чего на двух предыдущих ЧМ не удавалось никому, — обыграли волейболистов из СССР.

Чемпионат мира-1956. Париж
1. Чехословакия
2. Румыния
3. СССР

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Провал на чемпионате Европы

Самое интересное, что суперсенсацией тот результат не стал. СССР безраздельно доминировал на заре волейбольной эпохи, но вечно это продолжаться не могло. И на Евро-1955 наша команда провалилась. Безусловной неудачей было бы признано даже второе место, но четвертое стало потрясением. Кто-то уверовал в свою непобедимость, у кого-то подходил возраст, не стояли на месте соперники, однако деревянная медаль после стольких лет без проигранных сетов все равно стала абсолютным шоком.

Последовала глобальная перестройка. Отправили в отставку тренера Владимира Щагина. Вместо него назначили Анатолия Эйгорна (интересно, что в 1949-м они вместе зажигали на первом чемпионате мира в Праге). Тот сразу же значительно перетряхнул команду. При этом оставил в составе легендарного Константина Реву. Ему было уже 35, но Эйгорн посчитал, что такой суперавторитет нужен для создания правильной атмосферы, да и на площадке двукратный чемпион мира по-прежнему решал. Пусть и выходил уже в роли джокера. Вместе с тем в сборную привлекли целый ряд парней, которым было всего по 22 года. Было понятно, что строится команда на перспективу, но, чего ожидать от нее здесь и сейчас, никто не знал.

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Приключения Люксембурга и Бразилии на ЧМ

Чемпионат мира в Париже получился самым представительным. Если в Москве-1952 участвовали 11 стран и уже это казалось масштабным событием, то во Францию приехали сразу 24 команды. Впервые на ЧМ сыграли Бразилия, США, Китай и Куба. Забавно, что первый и единственный раз участие на турнирах такого уровня принял Люксембург. Благо квалификации тогда не было — достаточно было изъявить желание. Ребята из карликовой страны прикинули, что ехать им до Парижа меньше 400 км, — и решились. Что самое интересное, они стали не последними. В матче за 23-е место бравые люксембургские парни разбили ФРГ — 3:0.

Еще одна важная особенность турнира — арена. Если прежде все играли на земляном покрытии и были вынуждены рубиться даже в дождь и ветер, то с парижского чемпионата мира началась новая эра — зальная. Это сильно поспособствовало росту уровня игры.

Единственный минус того турнира — формат. Организаторы не придумали, как управиться с таким количеством команд, и соорудили странную формулу: всех поделили на группы, большая часть которых состояла всего из двух команд. Победитель очного матча выходил в круговой турнир за 1-10-е места, проигравший — в аналогичный, но за 11-20-е. Четыре группы состояли из трех команд, и худшие из них попадали в турнир за места в третьем десятке.

Жертвой такого регламента стали бразильцы. Они на тай-брейке додавили Индию, но уступили в четырех сетах Китаю и автоматически откатились в турнир за 11-20-е места. Который уверенно выиграли.

Наши остановились в сете от золотого матча

Наша молодая сборная предсказуемо легко прошла первый этап — Турция и Южная Корея стали разминкой перед основным раундом. А вот там пришлось тяжело. Первая же игра с болгарами — тай-брейк. К счастью, выигранный. Потом победы над США, Венгрией и Югославией. И та самая игра с Румынией — поражение 1:3.

Советские волейболисты искали стабильность и играли с большими перепадами. Самый яркий пример — матч с Францией, когда после проигранной партии (13:15) наша команда устроила французам страшную выволочку — 15:0.

При всех приключениях перед последним туром команда Эйгорна все еще претендовала на победу. Спасибо надо было сказать чехословакам — они с 0:2 вытащили матч с Румынией. По существующей тогда системе никакой разницы в очках между выигрышем 3:0 и 3:2 не было — значение имело только количество побед. Вот и получалось, что нам в последнем туре нужно было обыгрывать Чехословакию, тогда у обеих команд было бы по 17 очков и пришлось бы играть золотой матч.

Игра складывалось драматично. Взяли первый сет, проиграли два следующих, вытянули четвертый. Тай-брейк. Увы, со счетом 12:15 СССР его проиграл. И вместо золотого матч получил бронзу — на втором месте остались румыны, которые помимо чехословаков проиграли еще и полякам.

В то время радоваться бронзе никто не мог. Вместе с тем было понятно, что вокруг Георгия Мондзолевского, Нила Фасахова и Геннадия Гайкового выстраивается команда, которая будет крушить в самом ближайшем будущем.

Участники&nbsp;ЧМ 2022 разделились на&nbsp;группы. Жребий брошен. Участники ЧМ-2022 разделились на группы

Чемпионат мира 2022 в России стартует 26 августа в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин FIVB 2022 пройдет в десяти городах России. Матч открытия чемпионата между сборными ВФВ и Туниса 26 августа 2022 года начнется в Санкт-Петербурге в 20.00. На первом этапе 24 национальные сборные, разбитые на шесть групп, за три дня, с 27 по 29 августа, проводят в своих группах круговой турнир. Затем команды, занявшие два первых места в группах, и четыре лучшие сборные на третьих местах переезжают в Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Калининград, где со 2 по 4 сентября играют второй групповой раунд. При этом сборная ВФВ, при условии квалификации, будет играть в Санкт-Петербурге, а действующие чемпионы мира (сборная Польши) — в Калининграде.

На втором групповом этапе выступают 16 команд, разбитых на четыре группы. В «Финал шести» выходят победители этих групп плюс две лучшие вторые сборные. В финальной шестерке команды разбиты на две группы по три коллектива в каждой. По две лучшие сборные из этих финальных пулек получают возможность выступить в полуфинале. Ну и далее — бронзовый и золотой матчи. «Финал шести» намечен с 7 по 11 сентября в Москве.

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