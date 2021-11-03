Продолжаем публиковать исторические тексты, посвященные ЧМ 2022 в России.

В начале 50-х отечественный волейбол был сильнейшим в мире, а спортивно-политические позиции СССР очень крепки. Поэтому, когда наша страна выразила желание принять чемпионат мира-1952, FIVB не раздумывая отдала его Москве.

Турнир вызвал фантастический ажиотаж. Наверное, в то время и чемпионат по авиамодельному спорту собрал бы полный стадион. Страна отходила от страшной войны, и положительные эмоции были нужны как воздух. Спорт стал одним из спасательных кругов. А уж волейбол у нас любили всегда.

СССР выиграл и первый женский ЧМ

Все проходило в конце августа на стадионе «Динамо» — главной на тот момент арене страны. Билеты были сметены моментально. Понятно, что матчи советской сборной были самыми желанными, однако народ с удовольствием шел на все игры без исключения. Трибуны были забиты даже на битве Израиля и Ливана. Сейчас, когда все пресыщены спортивными событиями, представить такое невозможно. Тогда было нормой.

Ажиотаж всю вторую половину августа был страшным. На финал прорвались более 50 тысяч человек. Последствия у этого есть до сих пор. Нынешний президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса, увидев архивные фотографии с того турнира, так впечатлился, что обратился к руководству ВФВ: «Пожалуйста, проведите ЧМ 2022 на том самом стадионе. Это будет очень красивая история, это связь поколений». И вы уже наверняка знаете, что финал в сентябре следующего года будет сыгран на арене «Динамо».

Турнир 1952 года получился прорывным во многих смыслах. Во-первых, он был куда больше похож на привычный нам чемпионат мира. Потому что если на ЧМ-1949 участвовали исключительно европейские сборные, то в Москву приехали Ливан и Индия. Ходили разговоры, что СССР полностью взял на себя расходы по перелету и проживанию команд, чтобы добавить статусности чемпионату. Но довольны в конечном итоге остались все.

Второй момент: одновременно с мужскими соревнованиями прошли женские. То есть на «Динамо» проходили сразу два чемпионата мира. Женский волейбол был на тот момент скорее разогревом. Хотя радость золото девушек вызвало не меньшую. Да и для развития женского спорта победа была крайне важна. Не выиграй — могли бы завернуть. За турниром пристально следили все. Открывал ЧМ-1952 Иосиф Сталин.

С 0:6 на 15:7 в главной игре

Если верить слухам, то прямое влияние на волейбольную сборную оказал другой Сталин — Василий. Сын. Вроде бы Григорий Берлянд, тренер — триумфатор первого чемпионата мира, его в чем-то ослушался — и специалиста тут же сняли. Спортивные заслуги не спасли.

В итоге уже к Евро-50 в Софии советскую команду готовил Григорий Чинилин. Прежде он был помощником Берлянда и пользовался огромным авторитетом у игроков. В 30-е Григорий считался одним из сильнейших нападающих страны, но во время Великой отечественной войны получил тяжелое ранение в боях под Полтавой — лишился руки. О карьере спортсмена речи уже не шло.

Зато как главный тренер он выиграл со сборной ЧЕ в Болгарии, а спустя год защитил титул в Париже. К домашнему чемпионату мира команда подходила безоговорочным фаворитом. После золота ЧМ-49 сборная СССР не проиграла ни единой партии. Каждый игрок той команды — звезда.

По-прежнему жгли Рева, Щагин, Якушев, Воронин, Ульянов, Нефедов и Пименов — те, кто ковал победу в Праге-49. К ним добавилась молодежь (Владимир Гайлит, Герман Смольянинов, Евгений Кошелев, Семен Щербаков) во главе с Гиви Ахвледиани — спортивным гением, который параллельно с волейболом становился чемпионом СССР по баскетболу, потом успешно тренировал мужскую сборную, выиграв с ней два ЧМ, но главных успехов добился с женской командой — привел ее к двум победам на Олимпийских играх. Невообразимая карьера.

Что же до чемпионата мира в Москве, то спортивной интриги там не получилось. Ее искорка вспыхнула лишь в последнем матче — с Чехословакией. Главные соперники сборной СССР начали необычайно лихо — 6:0. Но после двух тайм-аутов наши успокоились — 4:6, 6:6, 15:7. Команда выиграла игровой отрезок со счетом 15:1! Не надо было злить.

Два следующих сета стали формальностью — 15:7, 15:6. Советская команда выиграла второй чемпионат мира. В Москве сборная не проиграла ни партии.

Что интересно, вскоре после этого в отставку отправили Чинилина. В те времена одного результата для длинной тренерской карьеры было мало...

Чемпионат мира-1952

Москва

1. СССР

2. Чехословакия

3. Болгария

Чемпионат мира 2022 в России стартует 26 августа в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин FIVB 2022 пройдет в десяти городах России. Матч открытия чемпионата между сборными ВФВ и Туниса 26 августа 2022 года начнется в Санкт-Петербурге в 20.00. На первом этапе 24 национальные сборные, разбитые на шесть групп, за три дня, с 27 по 29 августа, проводят в своих группах круговой турнир. Затем команды, занявшие два первых места в группах, и четыре лучшие сборные на третьих местах переезжают в Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Калининград, где со 2 по 4 сентября играют второй групповой раунд. При этом сборная ВФВ, при условии квалификации, будет играть в Санкт-Петербурге, а действующие чемпионы мира (сборная Польши) — в Калининграде.

На втором групповом этапе выступают 16 команд, разбитых на четыре группы. В «Финал шести» выходят победители этих групп плюс две лучшие вторые сборные. В финальной шестерке команды разбиты на две группы по три коллектива в каждой. По две лучшие сборные из этих финальных пулек получают возможность выступить в полуфинале. Ну и далее — бронзовый и золотой матчи. «Финал шести» намечен с 7 по 11 сентября в Москве.