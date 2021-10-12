Российский ЧМ 2022 расписали по дням и часам

Обнародовано полное расписание первого этапа мужского чемпионата мира по волейболу. Турнир пройдет в России в августе — сентябре будущего года

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин FIVB 2022 стал еще ближе — утверждено расписание и время начала матчей первого группового этапа. Новая временная отсечка была преодолена после жеребьевки чемпионата мира и запуска продажи билетов. В десяти городах России с нетерпением ждали этого события и, несмотря на то что первая квота билетов уже раскуплена, болельщики разных сборных могут планировать посещение матчей с высокой точностью.

Матч открытия чемпионата между сборными ВФВ и Туниса 26 августа 2022 года начнется в Санкт-Петербурге в 20.00. Остальные поединки пройдут по следующему графику (время начала матчей московское).

Чемпионат мира 2022 года

Группа А (Москва)

27 августа, 20.00 Сербия — Пуэрто-Рико

28 августа, 16.00 Сербия — Тунис

28 августа, 20.00 ВФВ — Пуэрто-Рико

29 августа, 16.00 Пуэрто-Рико — Тунис

29 августа, 20.00 ВФВ — Сербия

Группа В (Кемерово)

27 августа, 12.00 Япония — Куба

27 августа, 16.00 Бразилия — Катар

28 августа, 12.00 Япония — Катар

28 августа, 16.00 Куба — Бразилия

29 августа, 12.00 Бразилия — Япония

29 августа, 16.00 Катар — Куба

Группа С (Новосибирск)

27 августа, 12.00 США — Мексика

27 августа, 16.00 Польша — Болгария

28 августа, 12.00 США — Болгария

28 августа, 16.00 Мексика — Польша

29 августа, 12.00 Болгария — Мексика

29 августа, 16.00 Польша — США

Группа D (Уфа)

27 августа, 14.00 Словения — Германия

27 августа, 18.00 Франция — Камерун

28 августа, 14.00 Словения — Камерун

28 августа, 18.00 Германия — Франция

29 августа, 14.00 Камерун — Германия

29 августа, 18.00 Франция — Словения

Группа E (Екатеринбург)

27 августа, 14.00 Канада — Турция

27 августа, 18.00 Италия — Китай

28 августа, 14.00 Канада — Китай

28 августа, 18.00 Турция — Италия

29 августа, 14.00 Китай — Турция

29 августа, 18.00 Италия — Канада

Группа F (Красноярск)

27 августа, 12.00 Аргентина — Египет

27 августа, 16.00 Иран — Нидерланды

28 августа, 12.00 Иран — Египет

28 августа, 16.00 Нидерланды — Аргентина

29 августа, 12.00 Аргентина — Иран

29 августа, 16.00 Египет — Нидерланды

Стоит обратить внимание на то, что все группы, кроме той, в которой выступают россияне, проводят свои матчи в восточной части России, а это значит, что стандартное начало поединков (в 16.00 и 20.00 по местному времени) для зрителей, находящихся в московском часовом поясе, сдвинется на 12.00 и 16.00 (в Кемерове и Новосибирске) и на 14.00 и 18.00 (в Екатеринбурге и Уфе). С другой стороны, так будет даже удобнее следить за разными встречами. Что касается непопадания некоторых групп в «вечерний прайм-тайм», то для фанатов это привычное дело. Ведь тот же Кубок мира регулярно проводится в Японии, где местное время еще сильнее отличается от московского.

Напомним, что, согласно формуле турнира, на первом этапе 24 национальные сборные, разбитые на шесть групп, за три дня с 27 по 29 августа проводят в своих группах круговой турнир. Затем команды, занявшие два первых места в группах, и четыре лучшие сборные на третьих местах переезжают в Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и Калининград, где со 2 по 4 сентября играют второй групповой раунд. При этом сборная ВФВ при условии квалификации будет играть в Санкт-Петербурге, а действующие чемпионы мира, сборная Польши, — в Калининграде.

На втором групповом этапе выступают 16 команд, разбитые на четыре группы. В «Финал шести» выходят победители этих групп плюс две лучшие вторые сборные. В финальной шестерке команды разбиты на две группы по три коллектива в каждой. По две лучшие сборные из этих финальных пулек получают возможность выступить в полуфинале. Ну и далее — бронзовый и золотой матчи. Финал шести намечен с 7 по 11 сентября в Москве.