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Волейбол, финал Чемпионата мира U21: Россия — Италия

19:00
Российские волейболисты.
Российские волейболисты.

В воскресенье, 3 октября, Россия сыграет против Италии в финале чемпионата мира по волейболу не старше 21 года. Начало в 20:00.

В полуфинале россияне в трех сетах переиграли команду Аргентины — 27:25, 28:26, 25:17. Итальянцы на стадии 1/2 финала на тай-брейке сломили сопротивление поляков. При этом Польша выиграла первые две сета, все же уступила в матче.

Смотреть финал чемпионата мира-2021 в категории U21 можно на YouTube-канале Volleyball World.

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