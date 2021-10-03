Волейбол, финал Чемпионата мира U21: Россия — Италия
19:00
В воскресенье, 3 октября, Россия сыграет против Италии в финале чемпионата мира по волейболу не старше 21 года. Начало в 20:00.
В полуфинале россияне в трех сетах переиграли команду Аргентины — 27:25, 28:26, 25:17. Итальянцы на стадии 1/2 финала на тай-брейке сломили сопротивление поляков. При этом Польша выиграла первые две сета, все же уступила в матче.
Смотреть финал чемпионата мира-2021 в категории U21 можно на YouTube-канале Volleyball World.
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