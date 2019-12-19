Владимир Путин оценил возможность лишения России крупных международных турниров

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции в Москве заявил, что чемпионат мира 2022 года по волейболу среди мужчин должен пройти в нашей стране. Ранее исполком ВАДА утвердил ряд санкций в отношении России, в том числе — запрет принимать крупные международные турниры и подавать заявки на их проведения в течение ближайших четырех лет.

— ВАДА не запретило проводить эти соревнования, — сказал Путин. — Давайте внимательно прочитаем, что там написано: рекомендует международным федерациям не проводить.

Скажем, чемпионат Европы по футболу все равно будет в России. Я недавно встречался с руководителем этой структуры (главой УЕФА Александром Чеферином. — Прим. «СЭ»), и он прямо сказал: «Билеты проданы». Проданные кто вернет? ВАДА же не вернет деньги?

Я думаю, что и чемпионат по волейболу, скорее всего, пройдет в России. Знаете, мне кажется, надо спокойной дождаться всех решений, в том числе и решения Спортивного арбитражной суда, тогда мы поймем, в каком положении находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята. И они еще не раз порадуют нас своими блестящими победами.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах с участием 24 национальных сборных. Ранее чемпионат мира дважды принимал СССР (1952, 1962).