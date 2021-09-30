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Вербов — о жеребьевке ЧМ по волейболу: «Надо выходить с первого места»

19:08

Экс-игрок сборной России по волейболу, а ныне тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира 2022 по волейболу для сборной России.

«Не надо переживать за первую группу. Понятно, что у нас есть одна топовая команда, если мы говорим про Сербию. И есть две, которые уступают нам в классе. У нас будет возможность войти в игровой ритм, но с сербами придется побороться. Дальше будут соперники серьезнее, поэтому надо выходить с первого места», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Соперниками сборной России на домашнем чемпионате мира по волейболу стали сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.

ЧМ 2022 по волейболу пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.

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