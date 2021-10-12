Утвержден календарь чемпионата мира по волейболу в России

Утверждено расписание и время начала матчей чемпионата мира по волейболу среду мужчин в 2022 году, сообщает сайт турнира.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. Участниками чемпионата станут 24 национальные сборные. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и Финал шести в Москве, по итогам которого определится новый чемпион мира.

Откроет турнир матч между сборными России и Туниса. Это будет единственная встреча 26 августа.

Следующий свой матч российская команда сыграет 28 августа против Пуэрто-Рико, затем, 29 августа, против Сербии.

Полный календарь чемпионата мира по волейболу-2022