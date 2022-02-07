Волейбол
Чемпионат мира
Новости Таблицы Календарь / результаты Женщины
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Волейбол
Чемпионат мира
Мужчины

7 февраля, 23:01

Станиславов: «Чемпионат мира по волейболу в России пройдет на самом высоком уровне»

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по волейболу в России оценил готовность к турниру
Иван Шитик
Корреспондент

Чемпионат мира по волейболу 2022 года в России пройдет на самом высоком уровне. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета мирового первенства Роман Станиславов.

«Подготовка к турниру в самом разгаре, — сказал Станиславов ТАСС. — Сейчас оргкомитет осуществляет инспекционные визиты во все города-организаторы и на спортивные объекты, которые примут турнир, — арены и тренировочные базы, проводятся тестовые мероприятия. Учитывая высокий уровень подготовки региональных властей к организации мероприятия, не остается сомнений, что все пройдет на самом высоком уровне и каждый болельщик получит невероятное удовольствие от волейбольного праздника».

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября.

Соревнования пройдут в 10 городах России, гостей турнира будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Ярославль, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.

Источник: https://tass.ru/sport/13640907
1
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Утвержден календарь чемпионата мира по волейболу в России
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости