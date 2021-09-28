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Сборная России победила Бразилию в матче молодежного чемпионата мира

15:58
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Мужская сборная России по волейболу в возрасте до 21 года продолжает побеждать на чемпионате мира.

В игре 2-го тура 2-го этапа турнира россияне были сильнее Бразилии в трех сетах — 27:25, 25:21, 31:29.

В завершающем матче россияне сыграют за первое место в группе против Польши.

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Иван Шитик все материалы автора

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