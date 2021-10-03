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Россия в трех сетах проиграла Италии в финале молодежного ЧМ по волейболу

21:30
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Сборная России не смогла выиграть молодежный чемпионат мира по волейболу. В финале россияне в трех сетах проиграли команде Италии — 19:25, 22:25, 20:25.

В полуфинале россияне в трех сетах переиграли команду Аргентины — 27:25, 28:26, 25:17. Итальянцы на стадии 1/2 финала на тай-брейке сломили сопротивление поляков. При этом Польша выиграла первые две сета, все же уступила в матче.

В матче за третье место поляки в трех сетах переиграли аргентинцев.

Сборная Италии впервые выиграла молодежный чемпионат мира. Ранее в активе команды было четыре серебряные и две бронзовые медали. Сборная России побеждала на турнире шесть раз (последний раз — в 2015 году) и является самой титулованной командой чемпионатов мира. Также в активе россиян теперь три серебряные и две бронзовые медали.

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Иван Шитик все материалы автора

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