Президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировали начало работы над реконструкцией дворца волейбола в городе.

Реконструкция спортивного центра началась в связи с проведением в городе части матчей мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года.

«Приедут гости из многих стран, и Казань должна преобразиться, — сказал Кантюков. — Мы не можем встречать гостей в обшарпанном центре. Это значимое событие, и мы дружно проведем этот большой праздник спорта».

«Совсем недавно мы отмечали год до старта чемпионата мира, открыли памятный монумент. В четверг едем в Москву, где будет жеребьевка игр, — отметил министр Леонов. — Надеемся, что нам повезет и титулованные команды приедут в Татарстан. Приведем город в порядок, у нас уже были большие турниры, на которых мы показали, как можем организовывать праздник спорта. И на этот раз у нас запланирована большая программа по всему городу, с поддержкой семьи волейбола республики. Ждем большое количество болельщиков, туристов. Татарстан — один из лидеров по сервису и комфорту отдыха, и мы готовы в очередной раз это продемонстрировать. Представлена серьезная палитра возможностей для развития волейбола, работаем на перспективу. Чемпионат мира для нас важный KPI».

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Уфе, Екатеринбурге, Ярославле, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.