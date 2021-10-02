Определился соперник сборной России в финале молодежного чемпионата мира
22:24
Стал известен соперник молодежной сборной России в финале чемпионата мира для игроков не старше 21 года.
В финале россиянам предстоит сыграть против Италии. В полуфинале итальянцы на тай-брейке сломили сопротивление поляков. При этом Польша выиграла первые две сета, все же уступила в матче.
В матче за третье место Польша сыграет против Аргентины.
Читайте также
«Усик — великий боец, а Джошуа — это самолет без пилота». Отец Тайсона Фьюри восхищен украинским чемпионом
Далалоян — о Слуцком: «После Олимпиады он написал мне: «Не представляю, как можно восстановиться за три месяца?! Ты машина!»
Лучшие игроки в истории НХЛ: Гретцки — первый, Овечкин — в конце первой десятки, Малкин — за пределами топ-50
3
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю