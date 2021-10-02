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Определился соперник сборной России в финале молодежного чемпионата мира

22:24
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Стал известен соперник молодежной сборной России в финале чемпионата мира для игроков не старше 21 года.

В финале россиянам предстоит сыграть против Италии. В полуфинале итальянцы на тай-брейке сломили сопротивление поляков. При этом Польша выиграла первые две сета, все же уступила в матче.

В матче за третье место Польша сыграет против Аргентины.

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Иван Шитик все материалы автора

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