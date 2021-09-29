Волейбол
Чемпионат мира
Новости Таблицы Календарь / результаты Женщины
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

15:53
Теги:

Мужская сборная России по волейболу без потерь прошла второй групповой турнир молодежного чемпионата мира.

В заключительной игре россияне в четырех партиях обыграли поляков — 25:23, 17:25, 25:18, 25:20.

В полуфинале россияне сыграют против обладателя второго места в противоположной группе. Среди возможных соперников — Аргентина, Бельгия и Чехия.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«Если на Олимпиаде у нас всего десять человек — какой смысл тренироваться?» Чемпионка России — о завершении карьеры
Они кидают тренеров, осваивают бюджет и ничего не добиваются. Самый бесполезный российский клуб КХЛ
Вернидуб не считает, что «Шериф» совершил что-то экстраординарное
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд