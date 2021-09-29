Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира

Мужская сборная России по волейболу без потерь прошла второй групповой турнир молодежного чемпионата мира.

В заключительной игре россияне в четырех партиях обыграли поляков — 25:23, 17:25, 25:18, 25:20.

В полуфинале россияне сыграют против обладателя второго места в противоположной группе. Среди возможных соперников — Аргентина, Бельгия и Чехия.