Молодежная сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира
15:53
Мужская сборная России по волейболу без потерь прошла второй групповой турнир молодежного чемпионата мира.
В заключительной игре россияне в четырех партиях обыграли поляков — 25:23, 17:25, 25:18, 25:20.
В полуфинале россияне сыграют против обладателя второго места в противоположной группе. Среди возможных соперников — Аргентина, Бельгия и Чехия.
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