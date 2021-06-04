Чернышенко заявил, что мужской ЧМ-2022 по волейболу в России войдет в историю

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) сохранить у России право на проведение мужского чемпионата мира в 2022 году.

«Вся наша страна рада принимать чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Чемпионат пройдет в 10 городах-организаторах — это рекордная география в истории волейбола — четыре часовых пояса и 5000 километров протяженность между самым восточным и самым западным городами России, принимающими матчи чемпионата. В рамках подготовки осуществляется строительство и модернизация объектов спорта, развитие инфраструктуры городов, популяризация вида спорта — все это является важной составляющей наследия Чемпионата мира. 336 лучших волейболистов мира, 500 000 зрителей на трибунах и миллионы болельщиков по всему миру станут частью масштабного события, которое, несомненно, войдет в мировую спортивную историю», — приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова Чернышенко.

Сегодня, 4 июня стало известно, что мужской ЧМ по волейболу в 2022 году пройдет в России, несмотря на санкции ВАДА, согласно которым страна не может принимать мировые первенства, Олимпийские или Паралимпийские игры до декабря 2022 года. Это обусловлено тем, что отозвать чемпионат из России или перенести его в другую страну является юридически и практически невозможным.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.