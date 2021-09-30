Чемпионат мира 2022 по волейболу, мужчины: время начала и прямая трансляция жеребьевки

Сегодня, 30 сентября, в Москве состоится жеребьевка мужского чемпионата мира 2022, который впервые в истории пройдет в России. Мероприятие начнется в 18.00 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие 24 команды. Состав корзин для жеребьевки, как и многие детали церемонии, держится в секрете.

Система проведения чемпионата мира 2022: на первом этапе команды будут разбиты на шесть групп по четыре сборные, из которых после кругового турнира дальше пройдут по три сильнейшие.

Следить за церемонией жеребьевки мужского чемпионата мира по волейболу можно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Ждем жребия. С кем может сыграть Россия на домашнем чемпионате мира 2022?