Волейбол
Чемпионат мира
Новости Таблицы Календарь / результаты Женщины
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат мира   //    Мужчины

Чемпионат мира 2022 по волейболу, мужчины: время начала и прямая трансляция жеребьевки

11:25
Логотип ЧМ-2022 по волейболу в России.
Логотип ЧМ-2022 по волейболу в России.
Теги:

Сегодня, 30 сентября, в Москве состоится жеребьевка мужского чемпионата мира 2022, который впервые в истории пройдет в России. Мероприятие начнется в 18.00 по московскому времени.

В жеребьевке примут участие 24 команды. Состав корзин для жеребьевки, как и многие детали церемонии, держится в секрете.

Система проведения чемпионата мира 2022: на первом этапе команды будут разбиты на шесть групп по четыре сборные, из которых после кругового турнира дальше пройдут по три сильнейшие.

Следить за церемонией жеребьевки мужского чемпионата мира по волейболу можно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».

Ждем жребия. С кем может сыграть Россия на домашнем чемпионате мира 2022?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Читайте также

Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
«Металлург» дома обыграл «Барыс»
«Я вырос в Дагестане. Если он муха, то я мухобойка». Война Пригожина и Шнурова привела к вызову на бой
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
0
Офсайд