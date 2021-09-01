Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин-2021: расписание и результаты матчей

Матчи группового турнира мужского чемпионата Европы.

Турнир будет проходить с 1 по 19 сентября 2021 в четырех странах: Польше (Краков, Гданьск и Катовице), Чехии (Острава), Эстонии (Таллин) и Финляндии (Тампере).

Группа А — Бельгия, Греция, Польша, Португалия, Сербия, Украина

Группа B — Белоруссия, Болгария, Чехия, Италия, Черногория, Словения

Группа C — Финляндия, Нидерланды, Северная Македония, Россия, Испания, Турция

Группа D — Хорватия, Эстония, Франция, Германия, Латвия, Словакия

1 сентября

Эстония — Латвия — 1:3 (23:25, 22:25, 25:16, 21:25)

Финляндия — Северная Македония (Македония) — 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 25:22)

2 сентября

Группа A. Греция — Украина. 15:30

Группа C. Россия — Турция. 17:00

Группа A. Польша — Португалия. 18:30

Группа C. Нидерланды — Испания. 20:00

Группа A. Бельгия — Сербия. 21:30

3 сентября

Группа B. Италия — Белоруссия. 15:15

Группа C. Турция — Испания. 17:00

Группа D. Хорватия — Германия. 17:00

Группа B. Черногория — Болгария. 18:15

Группа A. Бельгия — Португалия. 18:30

Группа C. Нидерланды — Северная Македония. 20:00

Группа D. Франция — Словакия. 20:00

Группа B. Чехия — Словения. 21:15

Группа A. Украина — Сербия. 21:30

4 сентября

Группа C. Испания — Финляндия. 14:00

Группа D. Словакия — Эстония. 17:00

Группа B. Черногория — Словения. 17:00

Группа C. Нидерланды — Россия. 17:30

Группа A. Бельгия — Греция. 18:30

Группа B. Белоруссия — Чехия. 20:00

Группа D. Хорватия — Латвия. 20:00

Группа A. Сербия — Польша. 21:30

5 сентября

Группа C.Северная Македония — Турция. 15:00

Группа B. Чехия — Болгария. 17:00

Группа D. Эстония — Германия. 17:00

Группа A. Португалия — Украина. 18:30

Группа C. Россия — Финляндия. 18:30

Группа B. Италия — Черногория. 20:00

Группа D. Франция — Хорватия. 20:00

Группа A. Греция — Польша. 21:30

6 сентября

Группа B. Болгария — Италия. 16:45

Группа C. Северная Македония — Испания. 18:00

Группа D. Латвия — Словакия. 18:00

Группа A. Португалия — Сербия. 18:30

Группа B. Словения — Белоруссия. 20:00

Группа C. Турция — Нидерланды. 21:00

Группа D. Германия — Франция. 21:00

Группа A. Польша — Бельгия. 21:30

7 сентября

Группа B. Словения — Болгария. 17:00

Группа C. Испания — Россия. 18:00

Группа D. Латвия — Германия. 18:00

Группа A. Сербия — Греция. 18:30

Группа B. Черногория — Чехия. 20:00

Группа C. Финляндия — Нидерланды. 21:00

Группа D. Хорватия — Эстония. 21:00

Группа A. Украина — Бельгия. 21:30

8 сентября

Группа B. Италия — Словения. 16:45

Группа C. Россия — Северная Македония. 18:00

Группа D. Словакия — Хорватия. 18:00

Группа A. Польша — Украина. 18:30

Группа B. Белоруссия — Черногория. 20:00

Группа C. Финляндия — Турция. 21:00

Группа D. Франция — Латвия. 21:00

Группа A. Греция — Португалия. 21:30

9 сентября

Группа B. Болгария — Белоруссия. 17:00

Группа D. Германия — Словакия. 18:00

Группа B. Чехия — Италия. 20:00

Группа D. Эстония — Франция. 21:00