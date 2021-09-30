Алексей Волков высказался об итогах жеребьевки ЧМ 2022 по волейболу в России

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Алексей Волков прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира 2022 по волейболу для сборной России.

«Тетюхин в конце жеребьевки сказал, что все группы равно распределены. Я полностью согласен с этими словами. Есть лидеры, которые должны выходить. Мы входим в их число. Сейчас очень трудно говорить, кто является серьезным соперником для нас. Многие команды проявляют себя с каждым годом. Трудно сказать, что будут какие-то определенные лидеры. Сильных команд стало намного больше», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В Москве состоялась жеребьевка чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдет в России.

Соперниками сборной России стали сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.

Чемпионат мира 2022 по волейболу пройдет в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Турнир примут 10 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.