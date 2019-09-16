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Новости   //    Волейбол   //    Кубок мира   //    Женщины

Женская сборная США обыграла Аргентину на Кубке мира, а Камерун уступил Доминиканской республике

10:06

Женская сборная США обыграла сборную Аргентину в матче группового этапа Кубка мира — 3:1 (25:21, 25:18, 18:25, 25:11).

А Доминиканская Республика обыграла Камерун — 3:2 (25:17, 25:15, 23:25, 28:30, 15:10).

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

Доминиканская Республика — Камерун — 3:2 (25:17, 25:15, 23:25, 28:30, 15:10)
Аргентина — США — 1:3 (21:25, 18:25, 25:18, 11:25).

Кубок мира по волейболу, женщины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей

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