Женская сборная России победила Корею на Кубке мира
08:03
Женская сборная России в групповом турнире Кубка мира победила Корею со счетом 3:0.
Россиянки после четырех игр занимают четвертое место в турнирной таблице — у команды три победы и одно поражение.
Следующую встречу подопечные Серджио Бузато проведут 19 сентября против команды Доминиканской Республики.
Напомним, что, по регламенту турнира, команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель.
Кубок мира
Женщины
Групповой этап
Россия — Корея — 3:0 (25:18, 29:27, 25:12)
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