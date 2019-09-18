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Женская сборная России победила Корею на Кубке мира

08:03
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Женская сборная России в групповом турнире Кубка мира победила Корею со счетом 3:0.

Россиянки после четырех игр занимают четвертое место в турнирной таблице — у команды три победы и одно поражение.

Следующую встречу подопечные Серджио Бузато проведут 19 сентября против команды Доминиканской Республики.

Напомним, что, по регламенту турнира, команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель.

Кубок мира

Женщины

Групповой этап

Россия — Корея — 3:0 (25:18, 29:27, 25:12)

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/women/worldcup/2019/

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