Женская сборная Китая на Кубке мира в трех сетах обыграла Доминиканскую республику

Женская сборная Китая в групповом турнире Кубка мира победила Доминиканскую республику со счетом 3:0 — (25:19, 25:21, 25:19).

Китаянки после четырех игр занимают второем место в турнирной таблице — у команды четыре победы как и у США, однако она уступает американкам по дополнительным показателям. По регламенту турнира, команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель.

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

Китай — Доминиканская Республика — 3:0 (25:19, 25:21, 25:19)