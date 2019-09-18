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Женская сборная Китая на Кубке мира в трех сетах обыграла Доминиканскую республику

10:49

Женская сборная Китая в групповом турнире Кубка мира победила Доминиканскую республику со счетом 3:0 — (25:19, 25:21, 25:19).

Китаянки после четырех игр занимают второем место в турнирной таблице — у команды четыре победы как и у США, однако она уступает американкам по дополнительным показателям. По регламенту турнира, команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель.

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

Китай — Доминиканская Республика — 3:0 (25:19, 25:21, 25:19)

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/women/worldcup/2019/

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