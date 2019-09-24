Россиянки в трех сетах обыграли Голландию на Кубке мира

Женская сборная России победила Голландию во втором раунде группового турнира Кубка мира — 3:0. На счету россиянок семь побед в восьми играх. Единственное поражение они потерпели от Китая.

Волейбол

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

Россия — Голландия — 3:0 (26:24, 25:18, 25:20)

Корея — Сербия — 3:1 (25:21, 25:18, 15:25, 25:23)

Доминиканская Республика — США — 0:3 (22:25, 23:25, 9:25)

Камерун — Аргентина — 2:3 (25:21, 25:20, 20:25, 20:25, 12:15)

Китай — Кения — 3:0 (25:12, 25:12, 25:14)

24 сентября.

На третьем этапе соревнований россиянки в Осаке встретятся с командами США, Кении и Бразилии. Игры состоятся 27-29 сентября. Победитель турнира будет определён по итогам кругового турнира.