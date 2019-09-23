Россиянки в трех сетах обыграли Аргентину на Кубке мира

Женская сборная России победила Аргентину во втором раунде группового турнира Кубка мира — 3:0 (25:21, 25:16, 25:21). На счету россиянок шесть побед в семи играх. Единственное поражение они потерпели от Китая.

Китаянки же, обыграв американок — 3:0 (25:16, 25:17, 25:22), продолжили свою семиматчевую победную серию.

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

Россия — Аргентина — 3:0 (25:21, 25:16, 25:21)

Корея — Голландия — 1:3 (19:25, 25:21, 22:25, 23:25)

Доминиканская Республика — Бразилия — 1:3 (16:25, 25:23, 19:25, 22:25)

Камерун — Сербия — 0:3 (22:25, 14:25, 17:25)

Китай — США — 3:0 (25:16, 25:17, 25:22)