Россия победила Доминиканскую Республику на Кубке мира

Женская сборная России в матче группового турнира Кубка мира обыграла Доминиканскую Республику со счетом 3:2.

Это четвертая победа россиянок при одном поражении. Команда занимает третье место.

Следующую встречу подопечные Серджио Бузато проведут 22 сентября против команды Сербии.

Напомним, что, по регламенту турнира, команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель.

Кубок мира

Женщины

Групповой этап

Доминиканская Республика — Россия — 2:3 (16:25, 23:25, 25:23, 25:23, 5:15)