Евгения Старцева: «В Токио нацеливаемся на медали, и это главная цель, которой все подчинено»

Связующая казанского «Динамо» и российской национальной команды Евгения Старцева рассказала об изменениях в сборной и челябинском троллейбусе с перегаром.

— У вас нет проблем с мотивацией? Олимпийская путевка есть, а это уже четвертый турнир за четыре месяца.

— У нас меньше года до Токио, здесь не нужно придумывать мотивацию. Там мы нацеливаемся на медали, и это главная цель, которой все подчинено. Здесь же идет подготовка к ее выполнению. К тому же у нас сейчас небольшие перемены в команде, ушел тренер, который работал с нами год. Для нас это тоже что-то новое. Новые требования, тренировки. Серджио требует иные вещи, он, конечно, другой по сравнению с Вадимом Анатольевичем.

— Вы его всегда понимаете?

— В основном понимаю, хотя произносит он многое не совсем по-русски, конечно.

— Есть какое-то особенно забавное слово?

— Да у него все слова смешные! Либо ударение, либо склонение. Как набор слов такой без грамматики. Но если что — додумаем сами! (смеется) Ну и Юрий Борисович [Булычев] поправляет. Не было такого, чтобы мы делали после указаний тренера что-то другое или противоположное.

— Но он раскрепощает? Есть итальянские ноу-хау? Вчера была пицца, может, еще в мафию играете?

— В Йокогаме мы играли во что-то типа викторины, разделились на четыре команды. Моя очень долго лидировала, но в итоге стали третьими. Фильмы, рекламу угадывали. Было весело. (Дмитрий Кузнецов)

В сборной после Евро говорили, что мы молодцы, но я так не считаю"