Панков покидает пост главного тренера женской сборной России. Команду на Кубке мира возглавит Бузато

Как стало известно «СЭ», Вадим Панков оставит пост главного тренера женской сборной России по волейболу. Он возглавил сборную два года назад, при нем команда заняла восьмое место на чемпионате мира-2018, седьмое на недавнем чемпионате Европы, но зато сумела отобраться на Олимпийские игры-2020.

Уход Панкова не связан с результатами на недавнем Евро. Как сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, 55-летний специалист сам написал заявление об уходе, сославшись на состояние здоровья.

На Кубке мира, стартующем уже 14 сентября, команду возглавит Серджио Бузато, который был помощником Панкова. (Владимир Иванов)

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