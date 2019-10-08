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Игорь Филиппов: «До Кубка мира не провели ни одной нормальной тренировки вместе, прогрессируем по ходу»

14:26
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Игрок сборной России по волейболу Игорь Филиппов — о выступлении команды на Кубке мира.

— Хочется показывать свой класс, но с учетом того, что мы здесь не провели ни одной нормальной тренировки, только одно опробование, приходится прогрессировать от матча к матчу, — цитирует игрока Team Russia. — Оценка по итогам первой половины турнира? «Хорошо». Пятерка была, если бы закончили с Австралией 3:1 и с Канадой так же, не создавая себе трудностей.

Сборная России следующие матчи на Кубке мира проведет в японской Хиросиме. 9 октября россияне сыграют со сборной Польши. Начало в 9.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/dobratsya-do-medalej-proniknutsya-duhom-yaponii-igroki-sbornoj-rossii-o-kubke-mira/

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