Игорь Филиппов: «До Кубка мира не провели ни одной нормальной тренировки вместе, прогрессируем по ходу»

Игрок сборной России по волейболу Игорь Филиппов — о выступлении команды на Кубке мира.

— Хочется показывать свой класс, но с учетом того, что мы здесь не провели ни одной нормальной тренировки, только одно опробование, приходится прогрессировать от матча к матчу, — цитирует игрока Team Russia. — Оценка по итогам первой половины турнира? «Хорошо». Пятерка была, если бы закончили с Австралией 3:1 и с Канадой так же, не создавая себе трудностей.

Сборная России следующие матчи на Кубке мира проведет в японской Хиросиме. 9 октября россияне сыграют со сборной Польши. Начало в 9.00 по московскому времени.