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Федор Воронков: «Перед поездкой в Хиросиму читали про уровень радиации и тени погибших»

14:13
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Игрок сборной России по волейболу Федор Воронков — о поездке в Хиросиму (Япония) на матчи Кубка мира.

— Про события 1945 года мы с ребятами читали: что за бомба, как была сброшена, есть ли радиация, — цитирует игрока «Team Russia». —  Ее следов там, конечно, не осталось, столько времени прошло. И это все-таки не ядерная бомба, а атомная, а бывает еще водородная и так далее. В Хиросиме остались уцелевшие после взрыва здания. В выходной хорошо бы поехать, посмотреть. Тем более что у нас здесь замечательный гид, которая говорит по-русски так, что мы были в шоке. Пишут, тут даже остались тени погибших людей на стенах. Надо проверить.

Первый матч в Хиросиме Россия проведет против команды Польши 9 октября. Начало в 9.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://teamrussia.pro/olimpijskij-zhurnal/slova/dobratsya-do-medalej-proniknutsya-duhom-yaponii-igroki-sbornoj-rossii-o-kubke-mira/

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