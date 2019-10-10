Диагональный нападающий волейбольной сборной России Павел Круглов, ставший самым результативным игроком россиян в матче Кубка мира против Японии (1:3), назвал причиной отрицательного исхода боязнь в игре.

— Сейчас все команды подтянулись, те же японцы раньше отличались только игрой в защите, а теперь они и там так же хороши, но добавилась атака, подача, — сказал Круглов. — Сегодня они это показали. Мы не справились, диагональный левша нам много наподавал, и планирующие были... В какие-то моменты на блоке справлялись, но иногда они забивали нам очень много. Вышли с хорошим настроем, играть было интересно, трибуны полные. К сожалению, не зацепились.

— Их подачу особо разбирали, уделяли внимание? Показалось, что она была немного неожиданна для нас.

— Конечно, знали, готовились, японцы дома при полных трибунах опасны. Но у нас сегодня не получилась своя игра. Кто бы ни был на другой стороне сетки, поляки, бразильцы, мы сегодня играли не на максимуме. И в такой ситуации будешь проигрывать. Пытаемся отталкиваться от себя, но пока мы не можем свою игру найти.

— Может, это физическая усталость? Замен мало, сыграли уже семь матчей.

— Не сказал бы. Я себя чувствовал нормально, у нас было два выходных, вчера игра, но сегодня не было тренировки, нам тренер дал время, постоянно говорил, чтобы физически хорошо себя чувствовали. Вопросы скорее к сыгранности, где-то надо достать скидку, забить сложный мяч, принять подачу, подать самим. Вот это у нас не получается.

— Отдельно подаче уделяете время на тренировках? Потому что чувствовалась сегодня разница с японцами.

— Когда чувствуешь себя уверенно физически и психологически, рискуешь, и у тебя все летит, свой зал... Они выходят, заряжают не глядя.

— А нашу уверенность они выбили?

— Да. Осторожничаем, боимся мы, скованы. Понятно, здесь не основной состав, может быть, это давит. Но все равно смотрят зрители, болельщики, и такие матчи, как с Японией, мы обязаны выигрывать. Моментами получается выдавать сильные отрезки. Но потом проигрываем очко, теряем уверенность, и начинаются ошибки. Могли сегодня идти нос в нос и побеждать в концовках. Не хватает нам стабильности, надо ее искать. (Дмитрий Кузнецов)?