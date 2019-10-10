Туомас Саммелвуо: «Сборная России сдалась. Так нельзя»

Главный тренер волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо после поражения от Японии (1:3) на Кубке мира заявил об отсутствии воли к победе у российских волейболистов.

— Очень просто. Соперник был лучше в волейболе, — сказал Саммелвуо. — Это значит: качество игры, каждое касание мяча. Японцы сегодня вытащили много мячей в защите, были лучше на подаче, в приеме. А у нас опять были ошибки, которые были на протяжении нескольких сетов. Но главное — мы не могли так проиграть игру в четвертом сете. Это невозможно, так нельзя. Это ненормальная вещь. С физическим состоянием все нормально. Проблема в том, что мы сдались. (Дмитрий Кузнецов)