Туомас Саммелвуо: «Нельзя так начинать матч, это невозможно»

Главный тренер волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо подвел итоги матча Кубка мира против Австралии (2:3).

— Поздравляю австралийцев, — сказал Саммелвуо. - Они показали дух, бились за каждый мяч. И они играли в волейбол, от которого мы испытываем большие проблемы — быстрый темп, контратаки. Но так начинать матч — это невозможно, это происходит снова. Да, есть роль оппонента, но я говорю о своей команде. После такого начала ты начинаешь нервничать, допускать ошибки.

После первого сета стало получше. Но у нас не было подачи, и были большие проблемы в передачах. Даже если появлялась надежда на успех, то эти аспекты у нас ее забрали. Большой урок для нас.

Мог ли я сделать замены, которые сделал, раньше? Может быть. Если бы выиграли четвертый сет, мы бы сейчас вообще об этом не говорили. Сейчас — да, возможно. Конечно, я должен анализировать и свою работу. У нас действительно были проблемы с атакой справа. Но если, и например, я поменял связующего — не обязательно это значит, что он играл плохо. Всегда легко рассуждать о таком после игры, — сказал финн на пресс-конференции. (Дмитрий Кузнецов)