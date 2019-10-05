Туомас Саммелвуо: «Мы улучшили игру по сравнению со вчерашним матчем»

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо после поражения на Кубке мира от Бразилии (0:3) назвал плохую реализацию моментов причиной такого результата.

— После первого сета, я думаю, была игра эпизодов. У нас были шансы, мы их не использовали, — сказал Саммелвуо. — Бразилия хорошо подает, нам было сложно. Эмоционально смотрю в протокол? Да нет, это я так, считаю, размышляю, ничего особенного.

Турнир длинный, мы не можем думать о далеком будущем. Впереди утренняя игра с Египтом, немного другая подготовка, ложимся спать раньше. Мне кажется, мы улучшили игру по сравнению со вчерашним поражением, сделали выводы. Но сыграть «довольно хорошо» — этого недостаточно. (Дмитрий Кузнецов)