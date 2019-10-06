Туомас Саммелвуо: «Есть сожаление из-за матча с Австралией»

Главный тренер мужской волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо? подвел итоги матча пятого тура Кубка мира и первой половины турнира. После пяти игр из 11 Россия идет на четвертом месте в таблице с тремя победами и двумя поражениями.

— Египет сейчас играет очень стабильно с лучшими командами мира. И сегодняшний волейбол таков: все умеют играть, и каждый матч превращается в битву. Сегодня было очень много взлетов и падений, как на горках, на подачах и приеме с обеих сторон. Но в конце концов это была наша лучшая игра на подаче, что стало ключом к игре. Я счастлив, потому что мы ощущали давление результата после двух поражений, особенно от Австралии. Это был тяжелый момент для нас. Я рад за игроков, было важно добиться сегодня положительного результата. Еще одна принципиальная вещь: статистика, цифры — это очень важно, но в волейболе нужно делать простые вещи легко. То, как ты принимаешь, отдаешь — это не так видно, но это основы. Их надо выполнять лучше.

Итоги первого этапа? Конечно, есть сожаление из-за матча с Австралией. Нам нужно было побеждать, но мы этого не сделали, не играли так же хорошо, как оппонент. Участие молодых игроков? Здесь у нас совершенно другой состав по сравнению с чемпионатом Европы. Главная цель — найти финальное сочетание для Олимпиады. И команда знает о том, что у каждого есть шанс попасть в олимпийский состав. Разумеется, представляя здесь именно сборную в наилучшем виде.Я очень рад, что побывал в Нагано, потому что я большой фанат Зимних Олимпийских игр. И здесь хоккейная сборная Финляндии в 1998 году взяла бронзовую медаль. Здорово побывать здесь, все было очень круто. Турнир действительно длинный. Хорошо сменить место, одна и та же рутина, одни стены... Переезд нас освежит. Так что мы хотим выиграть больше матчей в Хиросиме, справиться с усталостью, вылечить всех игроков и сыграть с хозяевами, — сказал Саммелвуо на пресс-конференции. (Дмитрий Кузнецов)