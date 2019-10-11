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Туомас Саммелвуо: «Доволен тем, что отыгрались после 13:25»

12:22
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Главный тренер волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо остался доволен игрой Кубка мира против Италии (3:1).

— Сумели отыграться после такого начала, это хорошо. Мы были в поисках уверенности после двух поражений. Итальянцы вышли на игру очень сконцентрированными, они били так, что почти все летело в пол. Даже при хороших подачах мы не могли ничего сделать. Словом, играли плохо. Во втором сете было несколько мячей, которые решили судьбу матча. В ситуациях, когда у них были атаки без блока, были удары в аут, это нам помогло. И конечно, сработали замены, вошедшие игроки вдохнули новую энергию. Я рад за ребят, которые вышли в игру со скамейки, — сказал главный тренер сборной России.(Дмитрий Кузнецов)

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